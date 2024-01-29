تعيين 7 مدرسين جـدد بجامعة جنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي فى قنا، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، على تعيين الدكتور محمد أحمد عمر على، والدكتور محمد يوسف احمد محمد، والدكتورة أسماء عبدالحكيم نفادى حجو، في وظيفة أستاذ بكلية الطب.

وعلى التعيين في وظيفة أستاذ أيضا لكل من الدكتور عرفات احمد توغان بكليه العلوم، و الدكتور صلاح أبو الوفا العادلي بكلية الآداب، والدكتور حسن يوسف عبد الحميد بكلية الطب البيطري.

وعلى التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من الدكتور محمود سليم علي، والدكتورة رواء احمد أنور بكلية الآداب، والدكتور السيد عبد الحميد محمد بكلية الطب البيطري.

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتورة اسراء محمد سعيد بكلية الآداب والدكتور احمد رفاعي حسين بكليه الزراعة والدكتورة فاطمة عبد الرحمن مصطفى والدكتورة الشيماء عبد الرحمن قاسم بكليه التربية النوعية والدكتورة نهى مجدي بخيت بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة.

والدكتور محمود حلمى حافظ ، والدكتورة إسلام عبدالفتاح صادق بكلية الطب، كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة زميل للدكتور محمود أحمد عبدالعال بخيت بكلية الطب.

كما وافق المجلس على منح درجه الدكتوراه لعدد 12 باحث ودرجة الماجستير لعدد 15 باحث من مختلف كليات الجامعة.