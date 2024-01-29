الفنان أحمد زكي محمد يشارك في بطولة الفيلم القصير "الوصية"

يشارك الفنان الشاب أحمد زكي محمد في احداث بطولة فيلم "الوصية"، وهو العمل الذي انطلق مخرجه احمد السيد في تصويره منذ ايام قليلة .

وأكد الفنان الشاب أحمد زكي محمد ان العمل يتناول قصة عائلة مكونة من ٨ افراد يتوفى والدهم، ويدخلون في صراع حول الإرث في اطار درامي.

وأضاف ان دوره خلال العمل يتناول قصه شاب اربعيني يريد الحصول علي الارث حتى يستطيع ان يتزوج لكنه يقابل مصير مجهول بسبب وصية تركها لهم والدهم.

واختتم الفنان الشاب أحمد زكي محمد حديثه قائلا: أن الفيلم القصير "الوصية" من المقرر عرضه في المهرجانات الدولية، مؤكدا أنه سينال اعجاب الجميع.