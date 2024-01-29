توقعات بارتفاع أسعار الفائدة.. محلل اقتصادي يوضح

أكد أحمد نجم، المحلل الاقتصادي، أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الفائدة، موضحًا أن هذا يتسبب في أن يكون لدينا ارتفاع فيما يتعلق بالإنتاج العالمي الكلي، مشددًا على أن تعول الأسواق على هذا الأمر.

ارتفاع أسعار الفائدة

وأضاف “نجم”، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه لن يتغير شيء بالنسبة للتوقعات بنهاية 2023 على الناحية الفعلية، مشددًا على أنه حتى الآن لا يوجد جديد وهناك توقعات بالمزيد من الاستمرار في الضغط على رفع سعر الفائدة، وهو بالتبعية سيكون لها تأثير بالضغط على الطلب العالمي.



وشدد على أن العامل الوحيد الذي يؤثر على الأسعار حاليًا هو التخزين، مؤكدًا ان هناك خاصة فيما يتعلق بالربع الأول من العام الحالي، موضحًا أن هناك انخفاض وتراجع في عملية الطلب بسبب الصراعات الموجودة لدينا بمنطقة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن امتداد هذه الصراعات على مدى زمني ربما يكون أطول سيؤثر بطبيعة الحال على أسعار الطاقة بشكل عام.

وتابع: “اقتصاد الصين حتى الآن لم يحرز التقدم المطلوب، لكن البرامج الأخيرة التي تتحدث عنها الحكومة الصينية ربما ستحدث فرقًا في الفترة المقبلة”.

