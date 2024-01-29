"نيويورك تايمز" تختار الغردقة كأفضل أماكن السفر.. خبير سياحي: وجهة مفضلة للأجانب

وضعت مجلة نيويورك تايمز العالمية، مدينة الغردقة ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر في 2024 وضمت قائمة الأفضل في العالم 52 مكانًا حول العالم منها المالديف وجزر هاواي وإندونيسيا وماليزيا والكاريبي.

وأشاد محمد الباز، الخبير السياحي، بوجود مدينة الغردقة ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر في عام 2024، على مؤسسة عريقة بحجم نيويورك تايمز.

وتوقع محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النهار، أن يرتفع الإقبال السياحي على الجونة والغردقة بشكل كبير، مضيفاً أن الغردقة أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب ومقصد سياحى ووجهة سفر لدى ملايين السياح حول العالم.

وتابع "استقبل مطار الغردقة الدولي ما يقرب من ٣.٥ مليون سائح أجنبي خلال العام الماضي من حوالي 42 جنسية أجنبية حول العالم، يأتي في مقدمتهم الألمان ثم الروس في المرتبة الثانية ثم الإنجليز والإيطاليين وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا".