نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لـ 8 مراكز

إعتمدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لـعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة وهي :-

قرية قابيل التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال - مركز.

دمنهور، قرية بطورس التابعة للوحدة المحلية لقرية بطورس.

مركز أبو حمص، قرية واقد التابعة للوحدة المحلية لقرية واقد.

مركز كوم حمادة، قريـة الوسـطانية التابعـة للوحـدة المحليـة.

قرية كوم البركة مركز كفر الدوار ، قرية عين جالوت التابعة للوحدة المحلية لقرية النجاح - مركز بدر، قرية سماديس التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط – مركز الرحمانية، قرية الخوالد التابعة للوحدة المحلية لقرية الضهرية - ،قرية نكلا العنب التابعـة للوحـدة المحلية لقرية نكلا العنب ، قرية زبيدة التابعة للوحدة المحلية لقرية قليشان – قرية كفر السوالم قبلي التابعة لقرية شست الأنعام ،بمركز إيتاي البارود - قرية رزق درويش التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولي الشعراوي - مركز أبو المطاميرقرية صفط العنب التابعة للوحـدة المحلية لقرية صفط العنب - مركز كوم حمادة قرية برسيق التابعة للوحدة المحلية لقرية دمسنا - مركز ابوحمص قرية التل الكبير التابعة للوحدة المحلية لقرية النجاح ، قرية نبيل الوقاد التابعة للوحدة المحلية لقرية احمد عرابي - مركز بدر.

ومن جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ، أنه قد تم إعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.

مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.