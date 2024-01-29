اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تنظم لقاءات للتوعية  في 9 محافظات

فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، ينظم المجلس القومي للمرأة لقاءات تحت عنوان "إحميها من الختان " بالتعاون مع مؤسسة تنمية الطفولة.

بهدف التوعية بمخاطر هذه الجريمة، وذلك بقرى حياة كريمة بعدد ٩ محافظات وهى( القاهرة والأقصر وأسوان والفيوم وبنى سويف والمنيا والشرقية وسوهاج وأسيوط ) ، هذا وتمتد اللقاءات على مدار شهر يناير وفبراير ٢٠٢٤.

تستهدف اللقاءات السيدات اللاتي لديهن فتيات فى سن الختان ، علاوة على عدد من الشباب والشابات المقبلين على الزواج.

وتتضمن اللقاءات توضيح الرؤية الدينية الصحيحة لحماية المرأة والفتاة من جريمة ختان الإناث، ومناهضة الأعراف والتقاليد السلبية تجاه تلك الجريمة وأثرها السلبية على الأسرة والفتاة ، إلى جانب توضيح الأثر الطبى والنفسي على الفتيات ضحايا تلك الجريمة، وشرح المنظور القانونى لها