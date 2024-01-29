مبادرة تمبكتو الأفريقية محفز لتعزيز الشركات الناشئة

يعد مبادرة تمبكتو، يعزز الأبتكار ويساهم في الدفعة للشركات الناشئة، وتهدف مبادرة "تمبكتو" التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أعلن عنها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى تعبئة مليار دولار لتحويل 100 مليون مصدر رزق وخلق 10 ملايين وظيفة، مع كون رواندا البلد المضيف.

يأتي هذا الإنشاء وسط انخفاض في التمويل في النظام البيئي التكنولوجي الأفريقي ، مع انخفاض بنسبة 36٪ في عام 2023 ، ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2020 ، وتركيز رأس المال الاستثماري في دول مثل كينيا وجنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا ، المخصصة بشكل أساسي للتكنولوجيا المالية.

وفي حين أن التفاصيل المحيطة بتنفيذ مبادرة "تمبكتو" لا تزال محددة جزئيا، فإن ضيفتنا هذا الأسبوع هي أهونا إيزياكونوا، المديرة الإقليمية لأفريقيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

قال مدير مكتب أفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "تمبكتو ، اسم المبادرة ، يقدم نفسه على أنه أكبر مبادرة عامة وخاصة لدعم النظام البيئي للشركات الناشئة في إفريقيا، إنه يتميز بالعديد من الخصائص ، بما في ذلك اعتماد نهج أفريقي شامل ".

شل تخرج من حقول النفط البرية في نيجيريا مقابل 2.4 مليار دولار

وافقت شل على بيع أنشطتها البرية في دلتا النيجر بنيجيريا إلى كونسورتيوم من الشركات مقابل 2.4 مليار دولار ، مما يمثل خطوة مهمة للحد من تعرضها في البلاد.

وتشمل الأصول 15 امتيازا للتعدين البري وثلاث عمليات للمياه الضحلة ، مملوكة إلى حد كبير لشركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC).

وبعد دفعة أولية قدرها 1.3 مليار دولار، ستحصل شل على 1.1 مليار دولار إضافية.

وفي مواجهة الانتقادات البيئية وردود الفعل السلبية، تخطط شل للتركيز على أنشطتها في المياه العميقة والغاز المتكامل في نيجيريا بعد البيع، مما يثير مخاوف بيئية من نشطاء دلتا النيجر.

النهضة الزراعية في الكاميرون: القمح في قلب المشاريع

أدى الصراع الروسي الأوكراني إلى زيادة كبيرة في تكاليف القمح في روسيا ، مما أثر على الكاميرون ، التي تعتمد بشكل كبير على القمح الروسي ، والتي تشكل 65 ٪ من الواردات الروسية إلى البلاد.

نظرا لأن روسيا هي المورد الرئيسي للقمح إلى الكاميرون ، والتي تغطي ما يقرب من 55٪ من السوق ، فقد بدأت البلاد في إحياء إنتاج القمح في Wassandé لمعالجة عجزها التجاري ، وتخطط لإضافة 200 هكتار في عام 2024 واستثمار أكثر من 430 مليار CFA على مدى 10 سنوات.