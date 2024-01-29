احذر.. مشروبات لا تتناولها عند أخذ الدواء| تشكل خطر على حياتك

يقوم البعض ببلع الدواء بـ مشروبات مختلفة غير الماء، ولكن ما لا يعرفه البعض أن هناك بعض المشروبات التي قد تلحق الضرر على صحتك إذا تناولتها أو يفسد فعالية الدواء، وخلال السطور التالية نقدم لك أبرز هذه المشروبات.

مشروبات ممنوع تناولها مع الأدوية

مشروبات يجب تجنبها عند تناول الأدوية

الشاي

يحذر الأطباء من شرب الشاي مع الدواء على الرغم من أن له فوائد مختلفة، ومن الأفضل توفير الماء دائمًا في حالة الرغبة بتناول الدواء، وإذا تفاقمت الحالة أو ظهرت آثار جانبية خطيرة بعد تناول الدواء مع الشاي، يجب اللجوء إلى الطبيب على الفور.

المشروبات الغازية

تناول المشروبات الغازية مع الأدوية الطبية يمكن أن يسبب الحساسية أو بعض الآثار الجانبية، كما يمكن أن يسبب امتصاص الحديد في الجسم، إلى جانب احتوائها على مستويات عالية من السكر، لذلك يجب تجنب تناول الأدوية مع المشروبات الغازية.

الحليب

ينصح الأطباء بعدم تناول المضادات الحيوية، مثل الأمبيسيلين والأموكسيسيلين والكلورامفينيكول والتتراسيكلين، والمضادات الحيوية من مجموعة السيبروفلوكسين مع الحليب، لأن الكالسيوم والزنك والحديد والمغنيسيوم الموجود في الحليب يمكن أن يرتبط بأنواع معينة من المضادات الحيوية ويمنع امتصاص الأدوية في الأمعاء.

عندما ترتبط المضادات الحيوية بهذه المواد، فإنها يمكن أن تشكل مواد غير قابلة للذوبان ولا يمكن لجسمنا امتصاصها، ونتيجة لذلك، يصبح الدواء غير فعال وتستغرق عملية الشفاء وقتًا أطول من المعتاد، لذلك يجب الانتظار ساعتين قبل أو بعد تناول الدواء، لشرب الحليب.

عصير الجريب فروت

أشار الخبراء إلى أهمية تجنب شرب عصير الجريب فروت الأحمر مع بعض أدوية ضغط الدم وأدوية الكوليسترول وانسداد الأوعية الدموية، لأنه يحتوي على مواد كيميائية يمكنها ربط الإنزيمات في الأمعاء، وعندما يثبط العصير الإنزيمات، فمن السهل جدًا أن تدخل الأدوية إلى مجرى الدم، ونتيجة لذلك، فإن مستويات الدم ستكون أسرع وأعلى من المعتاد، ففي بعض الحالات، يمكن أن تكون مستويات الدم المرتفعة جدًا خطيرة.

حليب الصويا

أوضح الخبراء، أن المركبات الموجودة في حليب الصويا يمكن أن تمنع امتصاص استهلاك أدوية الغدة الدرقية، لذا ينصح الأطباء عادة المرضى بتجنب المنتجات الغذائية والمشروبات التي تحتوي على الصويا بعد 4 ساعات من تناول دواء الغدة الدرقية.