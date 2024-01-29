الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تصاعد الأعداد.. رومانيا تعلق تمويلها للأونروا

بوابة الوفد الإلكترونية

صرحت وزارة الخارجية الرومانية اليوم الاثنين، أن البلاد قررت تعليق مدفوعاتها الطوعية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وبذلك تنضم رومانيا إلى سلسلة من الدول التي علقت ذلك انتظارا لتحقيق كامل في مزاعم بأن موظفي الأونروا متورطون في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وقالت الوزارة "نعرب عن ثقتنا الكاملة في أن التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة سيوضح الوضع في أقرب وقت ممكن".

وأضافت "وحتى انتهاء التحقيق، الوزارة لن تقدم أي مساهمات طوعية جديدة للأونروا".

من جانبها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الإثنين، أنها لن تكون قادرة على مواصلة أنشطتها الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من شهر مارس إذا استمر التأخير في تمويلها.

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