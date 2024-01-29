تأجيل دعم حساب المواطن لشهر فبراير.. رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية للبرنامج

بعد إعلان برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن صدور نتائج الأهلية لكل من قام بالتقديم للحصول على الدعم الشهري من البرنامج، والحصول عليه بداية من الدفعة الجديدة في شهر فبراير المقبل، اهتم الكثيرون بمعرفة موعد الإيداع خاصة مع تصادف يوم الصرف مع الإجازة الأسبوعية للمملكة.

دعم حساب المواطن لشهر فبراير

ومن المقرر أن يقوم حساب المواطن بإيداع دعم الدورة الـ 75 الخاصة بشهر فبراير 2024، للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق، يوم الأحد الموافق 11 فبراير، وذلك بعد موعد الصرف الرسمي بيوم، والذي يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث يتم تقديم يوم الصرف يوم إذا صادف يوم إجازة رسمي أو تأخيره يوم لنفس السبب.

طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية لدفعة فبراير

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن أعلن أمس عن صدور نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024)، ودعا الراغبين في التحقق من الأهلية الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login

طريقة الاعتراض على أهلية برنامج حساب المواطن

وفي حالة عدم الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن يمكن الاعتراض، عبر إتباع الخطوات التالية:

دخول موقع حساب المواطن.

تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد من خلال كتابة بيانات الهوية الوطنية وكلمة المرور.

اختيار أيقونة الاعتراض أو الاستفسارات في الحساب.

إتباع الخطوات المطلوبة من المستفيد لتقديم طلب الاعتراض، ومنها "وثائق تثبت وضع المستفيد المادي".

ضرورة ملء استمارة الاعتراض بدقة، حتى لا يتم الرفض.

وكان قد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.