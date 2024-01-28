إحالة المتهمين بخطف طفلتي الأسانسير للمحاكمة

أصدرت نيابة مدينة نصر، قرار بإحالة المتهمين بخطف طفلتي مدينة نصر، والشهيرة إعلاميا بواقعة طفلتي الأسانسير، إلى محكمة الجنح.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس سائق وعامل لاتهامهما بالاشتراك في واقعة خطف طفلتي مدينة نصر "حنين وجنى"، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر خلاله شخصان داخل أحد العقارات أمام الأسانسير، وعندما فتح الباب خدرا الصغيرتين وخطفاهما بالقوة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 /12 /2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرون بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.. وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأي تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وبإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين – والثانى سائق السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.