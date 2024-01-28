الفنان طلال البلوشي يقابل مصير مجهول بسبب "وصية" في فيلمه القصير

أكد الفنان طلال البلوشي أنه سعيد بالمشاركة في احداث بطولة فيلم القصير "وصية"، وهو العمل الذي انطلق تصويره منذ أيام.

وأضاف الفنان طلال البلوشي أنه يجسد خلال أحداث الفيلم دور شاب اربعيني يريد الحصول علي الارث حتى يستطيع ان يتزوج لكنه يقابل مصير مجهول بسبب وصية تركها لهم والدهم.



وأشار الفنان طلال البلوشي أن العمل يتناول قصة عائلة مكونة من ٨ تفراد يتوفى والدهم، ويدخلون في صراع حول الإرث في اطار درامي.

وأوضح الفنان طلال البلوشي أنه من المقرر أن يعرض العمل علي احدي المنصات الشهيرة بعد الانتهاء من تصويره.

واختتم الفنان طلال البلوشي حديثه قائلا: الفيلم القصير "وصية" من المقرر عرضه في المهرجانات الدولية، مؤكدا أنه سينال اعجاب الجميع.