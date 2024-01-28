الخميس القادم..بدء استخدام عملاء«بلوم» لبطاقات «ABC» الائتمانية الجديدة

بعد استحواذه على بلوم اللبنانى فى 2021

الاندماج يزيد من الحصة السوقية لبنك المؤسسة العربية ثلاثة أضعاف فى السوق المصرفى

يبذل بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC جهودًا كبيرة لحل كل الاستفسارات والأسئلة التى لايزال يتلقاها عبر موقعه الرسمى على شبكة الإنترنت من العملاء القدامى لبنك بلوم اللبنانى فى مصر، والذى استحوذ عليه بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC فى يناير من عام 2021.

كان البنك قد انتهى من تغيير اللافتات التى تحمل علامة بنك بلوم وتحويلها إلى ABC وهى العلامة التجارية الجديدة للبنكين بعد اندماجهما.

وبدأ البنك فى تقديم حزمة كبيرة من الخدمات المصرفية المحسنة لكافة عملائه بعد إضافة أكثر من 65 فرعا، و120 ماكينة صراف آلى كانت مملوكه لبنك بلوم وهو الأمر الذى سيساعد ABC بنك على زيادة حصته السوقية ثلاثة أضعاف على الأقل، بجانب توسيع خدماته المصرفية والرقمية. وأكد البنك انه قام بإرسال جميع بطاقات الائتمان البديلة التابعة للبنك بواسطة شركات الشحن إلى عملاء بنك بلوم مصر على العنوان المسجل لدى البنك. وإذا تعذر وصول شركة الشحن للعملاء سيقوم البنك بإرسال البطاقات الائتمانية إلى الفرع التابع له العميل لاستلامها.

يتمكن عملاء بنك بلوم مصر استخدام بطاقاتهم الائتمانية الجديدة من بنك ABC الجديدة اعتبارًا من يوم الخميس القادم الموافق 1 فبراير 2024، يمكن لعملاء بلوم استخدام بطاقاتهم الائتمانية حتى 31 يناير الحالى، وعليهم أن يقوموا بتفعيل بطاقاتهم الصادرة من ABC حتى تكون جاهزة للاستخدام.

وعن كيفية سداد رصيد البطاقات الائتمانية لاستكمال عملية الانتقال، أوضح بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC انه سيتم ايقاف عمليات سداد المبالغ المستحقة على بطاقات الائتمان التابعة لبنك بلوم مصر اعتبارًا من 29 يناير 2024 حتى 1 فبراير 2024. كما سيتم إيقاف تطبيق ABC Connect خلال هذه الفترة.

كما سيتم نقل أى رصيد متبقى فى بطاقة الائتمان من بنك بلوم مصر تلقائيًّا إلى بطاقة بنك ABC الخاصة بالعميل. اعتبارًا من هذا التاريخ، ويمكن إجراء السداد فقط على بطاقة الائتمان من بنك ABC عبر فروع بنك ABC والصرافات الآلية وتطبيق ABC Digital–أو عبر خدمة فورى.

وأضاف البنك انه لن يكون بإمكان عملاء بنك بلوم استخدام بطاقات الخصم الجديدة حتى يتم انتقال العملاء وخدماتهم المتبقية إلى بنك ABC مصر.

وناشد البنك العملاء التحقق من أن البنك لديه عنوان مراسلات صحيح ورقم هاتف محمول صحيح–ويمكن القيام بذلك من خلال التواصل مع الفرع التابع له. وكجزء من عملية تفعيل بطاقة الصراف الآلى، سيحتاج العملاء إلى استلام رسالة (كلمة مرور تستخدم لمرة واحدة فقط) OTP من البنك.

وأوضح البنك أنه يمكن للعملاء تعيين رمز السر الخاص بهم وتفعيل بطاقتهم من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى لبنك ABC. للعثور على أقرب صراف آلى، سيتم إشعار العملاء مُسبقًا بفترة كافية بتاريخ انتقال باقى خدماتهم المصرفية إلى بنك ABC مصر ويمكن استخدام بطاقات الخصم الجديدة من بنك ABC. تفعيل بطاقات بنك ABC عبر أجهزة الصراف الآلى (ATM)