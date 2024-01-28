وزير الري يتفقد محطة رفع السلام على ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، محطة رفع السلام 4 والتي تُعد أحد المحطات الرئيسية الواقعة على مسار ترعة الشيخ جابر لتُغذى مشروع تنمية شمال سيناء بالمياه اللازمة لأعمال الري ، حيث تتكون المحطة من عدد 10 وحدات رفع منها وحدات أساسية ووحدتين احتياطيتين، وبتصرف ٢١ متر مكعب في الثانية.

وقام وزير الموارد المائية ومحافظ شمال سيناء، بمتابعة محطة مأخذ رقم ٣ والتى تم نهو تنفيذها بنسبة ١٠٠% ، وتخدم زمام قدره ٢٧٠٠ فدان ، بجانب تفقد محطة مأخذ رقم ١٠ والجاري تنفيذها بنسبة ٣٦% ، وتخدم زمام قدره ١١٨٠٠ فدان ضمن مشروع تنمية شمال سيناء.

ووجه وزير الموارد المائية بسرعة اتخاذ اللازم لنهو الأعمال في محطة المأخذ مع مراعاة ضبط الجودة لتنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة تمهيداً لتشغيل المأخذ وضخ المياه اللازمة لأعمال الري .

وحرص على تفقد محطة رفع رقم ١٦، الواقعة على المسار رقم ٢الآخذ من محطة بحر البقر، والجاري تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى ٣٥% حتى تاريخه، بالإضافة لتفقد أعمال التبطين الجارية بطول ٣ كيلومتر من المسار رقم 2 الآخذ من محطة بحر البقر ، حيث وجه وزير الري بمراعاة ضبط الجودة أثناء تنفيذ أعمال التبطين لضمان عدم حدوث شروخ بالخرسانة تؤثر مستقبلاً على إمرار التصرفات المائية بالمسار والموجهة لمناطق الاستصلاح بوسط سيناء .

وتفقد الدكتور سويلم واللواء شوشة أيضاً محطة رفع رقم واحد الواقعة على المسار رقم واحد الآخذ من محطة بحر البقر ، والجاري تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى ٩٥% حتى تاريخه ، بجانب تفقد منطقة جنوب شرق القنطرة ، حيث تم زيارة أحد المزارع بالمنطقة والتي تستخدم نظم الري الحديث وتقوم بزراعة الزيتون والنخيل والموالح ، مشيدًا بهذه المزرعة والتي تُعد نموذجاً ناجحاً لترشيد المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه بإنتاج أعلى إنتاجية محصولية باستخدام أقل كمية من المياه .