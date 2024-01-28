استشاري تغذية: تساقط الشعر وفقر الدم أعراض جسدية ترافق "التوحد"

تحدث الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغدية، عن مرض التوحد والأوبئة الغذائية وكيفية التعامل معها، مشددًا على أن التوحد اضطراب عصبي يتميز بتنوع الأعراض والسمات، ويشمل صعوبات في العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الآخرين.

وأضاف “نزيه”، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، على قناة “صدى البلد”، أن بعض السلوكيات الشائعة لدى المصابين بالتوحد هي الانشغال بالتفاصيل الصغيرة والتحول بصعوبة من نشاط إلى آخر.

وأوضح أن من بعض السلوكيات الشائعة ايضًا لدى المصابين بالتوحد هو التفاعل بشكل غير مألوف مع الحواس، مثل اللمس أو السمع أو الشم، مشيرا إلى أن بعض الأعراض الجسدية التي قد ترافق التوحد هي تساقط الشعر وفقر الدم، رغم تناول كميات كبيرة من الطعام.

ونصح بضرورة غسل الخضار والفاكهة جيدا قبل تناولها، للوقاية من الأوبئة الغذائية التي قد تسبب أمراضا خطيرة، موضحًا أن الغسل يساعد على التخلص من نسبة 20% من الجراثيم والفيروسات الموجودة على سطح المنتجات الغذائية، وأكد على أهمية إنتاج الخضروات الطازجة التي يستهلكها الفرد، مثل الجرجير والفلفل وغيرها من الخضروات الورقية، لضمان جودتها ونظافتها.

وكانت احتفلت وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد، من خلال عدة فعاليات، بجميع المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان علي مستوى محافظات الجمهورية.

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وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن فعاليات الاحتفال بدأت منذ الأول من أبريل الجاري، وتستمر على مدار الشهر، بإضاءة 21 مستشفى ومركزا للصحة النفسية في 15 محافظة، باللون الأزرق، بالإضافة إلى العمل على رفع وعي الجمهور بمرض التوحد والخدمات المقدمة لمرضى طيف التوحد.



وأوضح «عبدالغفار» أنه وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فإن الوزارة تسعى إلى إدراج مراكز التميز لعلاج طيف التوحد، ضمن خطتها، ومن المقرر إنشاء 20 مركزا بمحافظات الجمهورية خلال 5 سنوات.