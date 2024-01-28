شرطة التعمير تحرر 106 مخالفة مباني ومحلات

شنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، حملات أمنية مكثفة خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وحققت الحملات خلال 24 ساعة النتائج الإيجابية، من بينها الآتى: الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، إذ أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (106) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



القبض على 360 تاجر مخدرات

وفي سياق منفصل شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (320) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (360) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (159,820 كيلو جرام).كمية من مخدر الحشيش الخام وزنت (22 كيلو جرام).كمية من مخدر بودرة الحشيش وزنت (2 كيلو جرام).كمية من مخدر الخشخاش وزنت (45 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (37 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,070 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (19,750 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,535 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,454 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (960 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت ( 320 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (10 جرام).كمية من مخدر الكوكايين وزنت (3 جرام).عدد (1350) قرص مخدر.