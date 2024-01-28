إجلاء 46 مواطناً أردنياً من غزة عبر معبر ⁧‫رفح

أعلنت ⁧‫مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية،⁩ إجلاء 46 مواطناً أردنياً اليوم

الأحد، من أصل 63 كان قد أُعلن البدء في عملية إجلائهم من قطاع غز⁩ة إلى ⁧‫مصر⁩ عبر معبر ⁧‫رفح أمس السبت⁩.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة في تصريح اليوم إنه من خلال السفارة الأردنية في مصر تم اليوم تأمين نقل 41 مواطناً أردنياً من أصل 46 مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.

وأوضح سفيان أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان، مشيرا إلى أن 5 أشخاص آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة، وأن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر من خلال معبر رفح بلغ 712 شخصاً من أصل 1153 مسجلين على قوائم الوزارة.

وأكد أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر لا يزال متواجدا حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

وجدد سفيان الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.