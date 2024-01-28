القبض على عصابة التنقيب غير الشرعي عن الذهب

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر قيام تشكيل عصابى مكون من (11 شخص، لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظات "البحرالأحمر، القاهرة ، قنا ، أسوان") بسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج المتحصل عليه من التنقيب غير الشرعى.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (55 كيلو جرام من أحجار الكوارتز - 15,346كيلو جرام ذهب "سبائك ومشغولات" -282 جرام ذهب صينى - 76 جرام فضة - 4 كيلو جرام سبائك لخام النحاس – عدد من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب - كميات من مواد كيميائية المستخدمة فى تشغيل المعادن النفيسة - سيارةربعنقل – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية ).

وبمواجهتهم قرروا بمزاولة نشاطهم غير المشروع على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى (97 مليون جنيه).