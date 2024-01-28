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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

"فلسطين الحرة" و"يوم الشهيد" عروض طلاب الأزهر لدعم القضية الفلسطينية بجناح الأزهر

جناح الأزهر الشريف
جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يشهد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، تنظيم فعاليات يومية مميزة وعروض فنية لطلاب المعاهد الأزهرية، تركز على الحقوق الفلسطينية، وتغرس قيمة حب الوطن والدفاع عن مقدساته، وتحيي ذكرى شهداء فلسطين، وتقدم رسالة للعالم بضرورة إغاثة إخواننا في غزة؛ وذلك من خلال تقديم عروض فنية جذابة، وفقرات توعوية هامة، وأناشيد دينية لاقت استحسان الزوار وأثرت في نفوسهم.

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جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش مشكلات اللغة العربية

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جناح الأزهر يحتفي بأطروحات الدكتور زقزوق في تجديد الفكر الإسلامي المعاصر

جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وقدم طلاب الأزهر الشريف، عروض " أنا فلسطين" " فلسطين الحرة" "يوم الشهيد"، باللغتين العربية والإنجليزية، للتوعية بالقضية الفلسطينية، وتمكين زوار معرض الكتاب من فهم الجوانب الثقافية والتاريخية للقضية الفلسطينية، كما تضمنت الفقرات عروضًا مسرحية مرئية وتفاعلية، تحيي ذكرى شهداء الوطن وتعلي قيمتهم ودورهم في الدفاع عن مقدسات الوطن.

الأزهر يشارك للعام الثامن على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بقاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.

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