عاجل
خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا
الأحد 28 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خلال قداس الأحد.. هجوم مسلح على كنيسة كاثوليكية في إسطنبول

كنيسة في إسنطبول
كنيسة في إسنطبول

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن وقوع هجوم مسلح على كنيسة كاثوليكية في مدينة إسطنبول، خلال قداس يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

فيما أفاد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم الأحد، إن هجوما مسلحا وقع على كنيسة كاثوليكية في إسطنبول أثناء الصلاة، مما أسفر عن مقتل شخص.

وبحسب وكالة سبوتنيك ذكرت وسائل الإعلام في البداية أن شخصا أصيب في الهجوم.

وكتب الوزير عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم في الساعة 11.40 التوقيت يتوافق مع توقيت موسكو، قُتل المواطن د.ت. نتيجة هجوم مسلح على كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية في منطقة ساريير في إسطنبول (شمال المدينة )". "

وأضاف الوزير أن المهاجمين كانا يرتديان أقنعة وكانا “يشاركان” في صلاة الأحد. وأعلن يرليكايا أنه تم فتح تحقيق شامل في الهجوم وأن البحث جار عن المهاجمين.

مواد متعلقة

الأونروا تفصل 9 موظفين زعمت إسرائيل مشاركتهم بطوفان الأقصى (فيديو)

شرطة إسطنبول تبحث عن رجل طعن 11 شخصا دون سبب

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره التركي في إسطنبول

بلينكن يصل إلى إسطنبول في مستهل جولته بالمنطقة

نجل الرئيس الصومالي يفر من تركيا بعد أيام من حادث مميت في اسطنبول

أردوغان يلتقي رئيس الوزراء اللبناني في إسطنبول
الجريدة الورقية