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الأحد 28 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زلزال يضرب طوكيو بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر

زلازل اليابان
زلازل اليابان

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن  زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب العاصمة طوكيو وكاناجاوا ومناطق أخرى في اليابان صباح اليوم الأحد.

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وحسب إدارة شرطة مدينة طوكيو، لم ترد  تقارير عن حدوث أضرار مادية أو بشرية.

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال الساعة 08:59 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في خليج طوكيو على عمق 80 كيلومترا، بقوة 4 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية الذي تبلغ أعلى درجة فيه 7 درجات.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا.

ولا تزال فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى مناطق معزولة انهارت فيها المباني وتضررت الطرق وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل.

ورصدت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية نحو 200 هزة أرضية منذ وقوع الزلزال لأول مرة، وحذرت من احتمال حدوث المزيد من الهزات القوية في الأيام المقبلة.

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