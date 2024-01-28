خلافات مالية.. ضبط طالبين مزقا جسد زميلهما بكتر في جرجا

استقبل مستشفى جرجا العام طالب في السابعة عشرة من عمره يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح قطعي بالجبهة وآخر بالرقبة من الناحية اليمنى تعدى عليه طالبين آخرين بالضرب بسلاح أبيض "كتر" بسبب خلافات مالية بينهم وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وضبط المتهمين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام لقسم شرطة جرجا بوصول "أحمد . ع . ا . س" 17 سنة طالب ومقيم دائرة القسم مصاباً بجرح قطعي بالجبهة من الناحية اليسرى وآخر بالرقبة من الناحية اليمني وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص وسؤاله إتهم كل من :- "أحمد . ح . ع . ا" 18 سنة طالب و"محمد . م . ا . ف" 19 سنة طالب ومقيمان دائرة مركز جرجا بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزة الأول وإحداث إصابته المشار دائرة القسم بسبب خلافات مالية سابقة بينهم .

تم ضبط المتهمان والآداه المستخدمة "كتر" بإرشاد الأول وبمواجهتهما اقرا بإرتكاب الواقعة لذات السبب .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .