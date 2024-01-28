مفاجأة صادمة في أسعار عمرة رمضان

يبحث الكثير عن أسعار العمرة، خصوصًا في شهور رجب وشعبان ورمضان، حيث ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

حقيقة إلغاء رحلات العمرة:

ما نشر عن إلغاء رحلات العمرة خلال الشهر المقبل غير صحيح.

لا يوجد أي قرار رسمي من الدولة بإلغاء العمرة.

إحجام بعض الشركات عن استقبال طلبات العمرة بسبب عدم استقرار العملة.

صعوبة تسعير العمرة:

يصعب على شركات السياحة تحديد تسعير العمرة في هذه الفترة بسبب تغيير أسعار العملات.

سيعود الوضع إلى طبيعته بعد استقرار العملة.

لا يوجد إلغاء للرحلات.

أسعار عمرة رمضان:

وصلت أسعار رحلات العمرة حاليًا إلى 38 و40 ألف جنيه.

قد تزيد أسعار عمرة رمضان.

تتغير الأسعار وفقًا للعرض والطلب.

سبب ارتفاع الأسعار:

ارتفاع سعر الريال السعودي من 13 جنيهًا إلى 18 جنيهًا في السوق السوداء.

أسعار الريال السعودي الآن وهمية.

تأثير ارتفاع الأسعار:

بعض الشركات تقلل عروض رحلات العمرة