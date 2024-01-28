مفاجأة صادمة في أسعار عمرة رمضان
يبحث الكثير عن أسعار العمرة، خصوصًا في شهور رجب وشعبان ورمضان، حيث ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
حقيقة إلغاء رحلات العمرة:
- ما نشر عن إلغاء رحلات العمرة خلال الشهر المقبل غير صحيح.
- لا يوجد أي قرار رسمي من الدولة بإلغاء العمرة.
- إحجام بعض الشركات عن استقبال طلبات العمرة بسبب عدم استقرار العملة.
صعوبة تسعير العمرة:
- يصعب على شركات السياحة تحديد تسعير العمرة في هذه الفترة بسبب تغيير أسعار العملات.
- سيعود الوضع إلى طبيعته بعد استقرار العملة.
- لا يوجد إلغاء للرحلات.
أسعار عمرة رمضان:
- وصلت أسعار رحلات العمرة حاليًا إلى 38 و40 ألف جنيه.
- قد تزيد أسعار عمرة رمضان.
- تتغير الأسعار وفقًا للعرض والطلب.
سبب ارتفاع الأسعار:
- ارتفاع سعر الريال السعودي من 13 جنيهًا إلى 18 جنيهًا في السوق السوداء.
- أسعار الريال السعودي الآن وهمية.
تأثير ارتفاع الأسعار:
بعض الشركات تقلل عروض رحلات العمرة