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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

توقيع مذكرة تفاهم حول تطوير محمية وادي دجلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس بطرس سامى، رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة، ممثلة فى (جهاز شئون البيئة)، وشركة ميت بارتى فودز، (إحدى شركات مجموعة وادي دجلة)، بشأن تقديم الشركة دراسة لتطوير محمية وادي دجلة وفق القوانين والقرارات المنظمة.

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توقيع مذكرة تفاهم: 

 وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ونديم ماجد سامى، رئيس شركة ميت بارتى فودز، وقد شهد التوقيع أيضًا النائب المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.

 

الحفاظ على المحميات الطبيعية: 

 أكدت وزيرة البيئة على أن استراتيجية عمل وزارة البيئة ترتكز على الحفاظ على المحميات الطبيعية وصونها، مع تنميتها، والاستفادة من طبيعتها الخلابة لتصبح من بين معالم الجذب السياحي بهدف تحقيق التنمية المستدامة دون المساس أو الإضرار بها، والمساعدة في إيجاد توازن بين النمو المعاصر واحتياجات التنمية، وضرورات الاستدامة المستقبلية لمنافع النظم البيئية.

 وأضافت، أن محمية وادى دجلة تعتبر واحدة من أهم المواقع التي تسهم في صحة النظام البيئي لمدينة القاهرة بسبب مواردها الطبيعية المتمثلة فى تكوينها الجيولوجى الفريد من الهضاب التى تتخللها مجموعة من الروافد الوديانية التى تصب مباشرة فى وادى دجلة الرئيسي الذى يمثل جزءًا مهمًا من محمية وادى دجلة، بالإضافة لمحتواها الحيوي من الحياة البرية وفى القلب منها الغطاء النباتي الذى يعتبر حجر الأساس للنظام البيئي فى المحمية.

 وأوضحت، أنه فى إطار سعى الوزارة إلى تنمية المحميات الطبيعية من خلال مشاركة القطاع الخاص الجاد، تقوم وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالعمل على جذب الاستثمار في ضوء رؤية الدولة المصرية والسياسات المعلنة منها بشأن تشجيع الاستثمار والعمل على تيسير الإجراءات أمام الاستثمارات لمعاونة الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية.

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