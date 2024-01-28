مدرب منتخب اليد: هدفنا كتابة التاريخ في أولمبياد باريس

أكد هاني الفخراني، المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، أن هدف الفراعنة في الأولمبياد المقبلة ليس فقط المشاركة المشرفة، وإنما كتابة التاريخ والمنافسة بقوة على اللقب.

قال هاني الفخراني، في تصريحاته خلال برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "نعد الجمهور أن مشاركتنا في الأولمبياد لن تكون مجرد مشاركة مشرفة وإنما نريد كتابة التاريخ".

وأضاف: "علي زين تحامل على إصابته وغامر بمشاركته، وكذلك يحيى خالد، وحسن قداح ويحيى الدرع، هناك الكثير من اللاعبين الذين تحاملوا على أنفسهم من أجل المشاركة في كأس الأمم".

وتابع: "كنا نشعر بالضيق في بداية البطولة بسبب ضعف الإقبال الجماهيري، ولكن في مباراتي تونس والجزائر الوضع تغير تمامًا، وكان ذلك نقطة فارقة بالنسبة لنا".

وفاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الجزائري بنتيجة 29-21 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في نهائي البطولة الأفريقية لكرة اليد، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على الصالة المغطاة رقم 1 في ستاد القاهرة.