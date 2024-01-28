ياسر إدريس: منتخب اليد اعتاد على تشريف الرياضة المصرية

بعد تتويجه بأمم أفريقيا

أعرب ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية، عن سعادته بعد فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخها.

وقال إدريس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "منتخب كرة اليد اعتاد على تشريف الرياضة المصرية في المحافل الدولية دائما، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضاعف مكافآت التتويج بالبطولة".

توج منتخب مصر لليد كأس أمم أفريقيا بعد انتصاره على الجزائر 29-21 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في نهائي البطولة الأفريقية.

وتأهل منتخب مصر بشكل مباشر إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024، فيما ينافس الوصيف على بطاقة الملحق العالمي.

توج منتخب مصر ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة، فيما كانت الجزائر حصدت اللقب سبع مرات.