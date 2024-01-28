حادث مروع أمام بوابة النادي الأهلي.. تفاصيل وصور

شهد محيط النادي الأهلي بمدينة نصر، منذ قليل، حادث تصادم مروري بين أتوبيس وسيارة ميني باص، مما أسفر عن انقلاب الأتوبيس، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل انقلاب أتوبيس أمام النادي الأهلي بمدينة نصر:

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم مروري بين أتوبيس وسيارة ميني باص أمام بوابة النادي الأهلي فرع مدينة نصر.

حادث النادي الأهلي



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجارٍ نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ولم يتبين حتى الآن أعداد المصابين جراء الحادث.