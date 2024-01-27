معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى المليون زائر بعد ثلاثة أيام من فتح أبوابه للجمهور

رقم قياسي جديد حققه معرض القاهرة الدُولي للكتاب خلال ثلاثة أيام من فتح أبوابه للجمهور في دورته الـ55، حيث تجاوز عدد الزوار المليون زائر.



وزيرة الثقافة: المعدلات الجماهيرية الكبيرة التي يشهدها المعرض بداية مبشرة ودلالة واضحة بأننا سنشهد دورة استثنائية فارقة في تاريخ المعرض

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "وصل عدد الزوار في اليوم الثالث،404931 زائرًا، مشيرة إلى أن هذه المعدلات الجماهيرية الكبيرة التي يشهدها المعرض مع انطلاق المعرض تمثل بداية مبشرة لها دلالتها الواضحة بأن هذه الدورة استثنائية فارقة في تاريخ المعرض، على صعيد الأهمية والمردود والمحتوى الثقافي والفني الذي يقدمه المعرض للجمهور المصري، مواكبًا التطورات الحاصلة حولنا في المجالات المتعددة"، مشيدة باهتمام الأسرة المصرية وحرصها على تلقي الزاد الثقافي، وإدراكها لقيمة المعرفة في بناء المجتمعات.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "لقد وصل إجمالي الحضور لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب في اليوم الثالث منذ فتح أبوابه للجمهور، 404931 زائرًا، ليتجاوز عدد الزوار خلال ثلاثة أيام من فتح المعرض أبوابه للجمهور المليون زائر، حيث وصل إجمالي عدد زائريه إلى 1,009,983 زائرًا.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.

يذكر أن اللجنة العليا للمعرض القاهرة الدولى للكتاب اختارت اسم كاتب الأطفال المبدع الكبير يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل هذا العام، بوصفه أحد أبرز رواد أدب الطفل في العالم العربي، وله مشروع ثقافي عظيم، وإنتاج أدبي أقل ما يوصف به أنه شديد الغزارة شديد التنوع شديد التأثير، فضلًا عن استلهام معظم مؤلفاته من التراث الشعبي المصري، هذا إلى جانب تأثيره في أجيال وأجيال من القراء والكتَّاب.