اتحاد اليد: تهنئة السيسي أكبر تكريم للمنتخب بعد تتويجه بكأس إفريقيا (فيديو)

أكد محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، إن برقية الرئيس السيسي أكبر تكريم للمنتخب المصري والاتحاد بعد الانجاز التاريخي الذي تحقق بفوز المنتخب بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

ووجه خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يعرض على قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، موضحًا أنه قد الدعم للاتحاد وكل الرياضات المصرية لتصل إلى المستوى العالمي.

توج منتخب مصر لليد كأس أمم أفريقيا بعد انتصاره على الجزائر 29-21 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في نهائي البطولة الأفريقية.

وصعد منتخب مصر بشكل مباشر إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024، فيما ينافس الوصيف على بطاقة الملحق العالمي.

وحصد منتخب مصر بطولة أفريقيا للمرة التاسعة، فيما كانت الجزائر حصدت اللقب سبع مرات.

تهنئة السيسي للمنتخب الوطني

وهنأهم الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: “أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤”.

وأشاد السيسي، بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني، مؤكدًا أنه أصبح نموذجاً للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة.

وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات، من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم.