محافظ الفيوم ينعي وفاة رئيس نادى القضاة

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وفاة المستشار محمد جمعه رئيس نادى قضاة الفيوم، والذي وافته المنية اليوم السبت.

وتقدم محافظ الفيوم، بالتعازي القلبية لأسرة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

المحافظ يستقبل سفير تونس

ومن جهة أخرى استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، محمد بن يوسف، سفير دولة تونس الشقيقة بالقاهرة، وحرمه، وذلك على هامش زيارتهما لعدد من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور معتز عبد الفتاح مدير عام السياحة بالمحافظة.

خلال اللقاء، استعرض محافظ الفيوم، جهود الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات، موضحاً محوري البنية الأساسية والتمكين الاقتصادي، ضمن خطط تطوير الريف المصري، كما ألقى الضوء على خطط المحافظة للترويج السياحي للمناطق السياحية والأثرية التي تتفرد بها، وجهود تطوير قرية تونس كونها أحد المزارات السياحية المهمة على ساحل بحيرة قارون.

كما استعرض المحافظ، عدداً من المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة، وما تتمتع به من بيئات طبيعية متفردة، وكذا الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها الفيوم، وجهود المحافظة في فتح منافذ تسويقية جديدة لأرباب هذه الحرف، لإتاحة المزيد من فرص العمل والنهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بهذه الحرف والصناعات.

ولفت الأنصاري، إلى سعي المحافظة الدؤوب لتغيير مفهوم زيارة اليوم الواحد للفيوم، لتكون عدة أيام، وتنمية الوعي السياحي والأثري للمصريين والأجانب، بالأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية تونس، عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، مثمناً الاستقبال الحافل وكرم الضيافة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مشيداً بجهود الدولة المصرية في تنمية الريف المصري.

كان محمد بن يوسف، سفير دولة تونس، وحرمه، قد تفقدا اليوم خلال زيارتهما لمحافظة الفيوم، متحف الكاريكاتير، ومدرسة تعليم صناعة الفخار بقرية تونس، وشلالات وادي الريان، وجبل المدورة، إضافة إلى معبد قصر قارون الأثري.



