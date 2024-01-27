لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين فى حادث انقلاب سياره شهده مركز نصر النوبة شمال شرق محافظة أسوان اليوم، وتم التعامل مع المصابين والمتوفان ونقلهم إلى المستشفى والمشرحة.

وكان مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من العقيد مأمور مركز شرطة نصر النوبة يفيد بتلقيه بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل تقل 5 أشخاص ناحية قرية خريت، وأن الحادث أسفر عن وقوع ضحايا.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث ودلت تحريات المباحث أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين مجهولى الهوية، فيما أصيب 3 آخرين هم مريم صالح احمد 50 سنة، وتساريح حسين صالح 14 سنة، حليمة إبراهيم محمد 60 سنة.

تم نقل الجثث إلى مشرحة نصر النوبة والمصابين إلى مستشفى نصر النوبة المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.