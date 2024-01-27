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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة لاس بالماس في الدوري الإسباني

أنشيلوتي
أنشيلوتي

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل الملكي لمباراة لاس بالماس المقرر له مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

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ويشارك إبراهيم دياز أساسيا في تشكيل ريال مدريد بدلا من الإنجليزي جود بيلينجهام الذي يتخلف عن المباراة بعد تراكم البطاقات الصفراء.
 

تشكيل ريال مدريد لمباراة لاس بالماس:

في حراسة المرمى: أندري لونين 
في الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - فيران جارسيا - ناتشو 
في الوسط: داني سيبايوس - كامافينجا - توني كروس 
في الهجوم: إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس 


موقف ريال مدريد ولاس بالماس في جدول ترتيب الدوري الإسباني:

ويحتل ريال مدريد، وصافة الليجا برصيد 51 نقطة من 20 لقاء، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن جيرونا متصدر الترتيب، الذي خاض 21 مباراة.
 

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