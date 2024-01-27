أستاذ قانون دولي: العدل الدولية لديها قناعة بأن الحرب الإسرائيلية تشكل إبادة جماعية

عقب أستاذ القانون والعلاقات الدولية، رائد أبو بدوية، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال “أبو بدوية” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن قرار محكمة العدل الدولية أمس، لم يتطلب وقفًا كاملًا لإطلاق النار، فكما شاهدنا أمس اقتعنت العدل الدولية بشكل مبدأي وتشكلت لديها قناعة بأن سلوك الحرب الإسرائيلي يشكل إبادة جماعية.

وأشار إل أن هذه القناعة المبدأية كانت ضرورية لإصدار التدابير المؤقتة التي تم إصدارها من قلب العدل الدولية، لافتا إلى أن جزئية وقف إطلاق النار كانت متضمنة في قرار العدل الدولية في ناحية جزئية.

وواصل أبو بدوية أن المحكمة طلبت من الاحتلال الامتناع عن أي عمل من شأنه يؤدي إلى جريمة الإبادة، وأي عمل من شأنه يؤدي إلى استهداف المدنيين ومؤسساتهم واحتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أن قرار العدل الدولي جاء متوافقًا مع الغاية الأساسية من القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وهي حماية المدنيين.

العدوان الاسرائيلي على فلسطين يدخل يومه الـ 113

وفي سياق متصل، دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ113، في الوقت الذي يستمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء القطاع، في حين تتصدى المقاومة الفلسطينية للاحتلال في مواقع عدة ملحقة خسائر في آلياته وجنوده.

حذر المجلس الوطني الفلسطيني مما يُخطط له الاحتلال الإسرائيلي بتقليص مساحة قطاع غزة، بحجة إنشاء عمق أمني -منطقة عازلة-، باستقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20%.

وأكد المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته، اليوم السبت، أن أي إجراء من هذا النوع مدان، ويعتبر عدوانا وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، ونقلا قسريا بحق السكان الفلسطينيين، وتعديا يضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي، وهدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني.

وأوضح "أن هدف هذا المخطط استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمنية بالإضافة إلى أنها تشكل تشديدا للحصار والعقاب الجماعي، وضغطا على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحام".