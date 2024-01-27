ضبط عصابة سرقة أعمدة الإنارة بأسوان  

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان قيام (4 أشخاص - أحدهم خفير خاص بشركة للمقاولات والمعين لحراسة مخزن لتجميع أعمدة الإنارة والكائن بدائرة مركز شرطة كوم أمبو "له معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة إدفو) بسرقة بعض الأعمدة من داخل المخزن حراسة الخفير الخاص والتصرف فيها بالبيع بقصد التربح.

سرقة الأعمدة



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة المركز حال إستقلالهم سيارة نصف نقل ملك وقيادة أحدهم ، وبحوزتهم (5 أعمدة كهرباء "إحلال" بمشتملاتهم مختلفة الأحجام وزنوا 1 طن - 3 كنات) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإتفاق وبمساعدة الخفير الخاص وأضافوا أنهم كانوا فى طريقهم لبيع تلك المضبوطات بقصد التربح، تحرر محضر بالواقعة وتولت النايبة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.