رفع كفاءة دائري كفر الشيخ بعرض 12 متراً في الاتجاهين

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم السبت، أعمال رصف طريق" أبوعمر" شرق مدينة كفرالشيخ، بطول ٩٥٠ متر ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة طريق كفرالشيخ الدائرى، لتصل أعمال التوسعة ١٢ متراً في الاتجاهين، موجهاً برفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية بالطريق قبل البدء في أعمال الرصف، وذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ، الإنتهاء من أعمال المرافق والبنية الأساسية لطريق أبوعمر، قبل بدء أعمال الرصف، لافتاً أنه يتم رصف طريق أبوعمر بطول ٩٥٠ متراً بهدف توسعة ورفع كفاءة " دائرى العاصمة " لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم- الدولى الساحلى شمالاً.

وقال نورالدين، إنه محوراً جديداً للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشسخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين"، ولاسيما أن " دائرى العاصمة " مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية فى خدمات النقل وتلبيةً لإحتياجات المواطنين.