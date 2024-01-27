محافظ سوهاج ومدير الأمن يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم السبت، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات أمن سوهاج، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٢ لأعياد الشرطة المصرية، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وهنأ محافظ سوهاج قيادات وضباط وجنود قوات أمن سوهاج، مؤكدا على أهمية دور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحقيق الأمن والأمان على أرض الوطن، موجهاً التحية لشهداء الشرطة وأسرهم، مشيرا إلى وقوف الشعب المصري ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة خلف القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صفا واحدا لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وحماية الوطن على مختلف الجبهات.