وزير التموين وقف طرح القمح في البورصة السلعية نتيجة المضاربات في أسعاره بالسوق

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وقف طرح سلعة القمح في البورصة السلعية - مصر.

قال المصيلحي، خلال تصريحات صحفية، على هامش جولة تفقدية أمس في محافظة بورسعيد، إن ذلك نتيجة المضاربات في أسعاره بالسوق المحلية.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك عددًا من المزايدات من بعض التجار.

يذكر أنه يتم تداول 9 سلع على البورصة السلعية - مصر، تتضمن القمح والذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم وقيمة وكمية التداول، كما انه يتم تداول القمح في جلستين أسبوعيًا (الأحد والأربعاء).

كان الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية - مصر، قال في تصريحات سابقة أن هناك 156 مطحنًا عامًا وخاصًا تم تسجيل 139 مطحنًا منهم للتداول على سلعة القمح حتى الآن، حيث بلغت قيمة التداول نحو 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.5 مليون طن، وذلك منذ بدء التداول في البورصة السلعية في 2022.