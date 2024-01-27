مياه الأمطار تحاصر مساكن الرحمن بكفر الدوار

سادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالي منطقة مساكن الرحمن بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بعد إن حاصرت مياه الأمطار المنازل، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم، منذ ثلاثة أيام، مما اضطر الأهالي إلى استخدام الأحجار والكتل الخشبية، في العبور من المياه للوصول إلى أعمالهم، وشراء احتياجاتهم المنزلية.

كانت مدينة كفر الدوار تعرضت إلى طقس بارد، وموجة من الأمطار الغزيرة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وتحولت شوارع المنطقة إلي بحيرات من مياه الأمطار التي اختلطت بمياة الصرف الصحي، وقاربت على اقتحام منازلهم، وهو ما تتعرض له المنطقة مع كل موجة من الأمطار الغزيرة، دون قيام الوحدة المحلية بإيجاد الحلول اللازمة والسريعة، لإيقاف تلك الكارثة، خاصة بعد ظهور التشققات في الأعمدة الخرسانية، بعد أن تشبعت الأساسات بالمياه.

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة كافة فروع الشركة باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار، التي ستشهدها المحافظة طبقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

موجهًا بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور.