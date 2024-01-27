مناقشة كتاب بعنوان "القدس الشريف" بفرع ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك، أعدت مكتبة منية الحيط مناقشة كتاب بعنوان "القدس الشريف" تأليف حامد عامر، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، ناقشه الشيخ هانى فرج السيد أبو بكر، قائلًا أن مدينة القدس هى أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، مشيرًا إلي مكانة القدس الشريف فى التاريخ وفى الديانات السماوية، كذلك تقدير الاسلام للقدس الشريف حيث يشيع قداستها بين الجميع ثم تطرق إلى التفنيد للأساطير اليهودية والنصرانية، ثم أوضح أصالة التاريخ العربى لمدينة القدس.



"الوطنية وتعدد الثقافات في الفكر الإسلامي".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم:

في ذات السياق، شهد بيت ثقافة أبشواي محاضرة بعنوان "الوطنية وتعدد الثقافات في الفكر الإسلامي"، بالتعاون مع مكتبة الشواشنة، تحدث فيها الشيخ مجدي محمد عبد الرحمن، عن مفهوم الوطنية من منظور إسلامي، وتعدد الثقافات داخل الوطن في منهج القران الكريم، مشيرًا إلي الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء للوطن، إلى جانب ورشة فنية للرسم الحر- بمناسبة عيد الشرطة- بإشراف الفنان أحمد السيد فهمي مسئول الفنون التشكيلية بالموقع.

واستمرارًا للأنشطة المقامة خلال إجازة نصف العام، بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة فنية من الخرز نفذتها كل من مروة السيد وفتوح عبد المنعم مسئولي الفنون التشكيلية بالمكتبة، تم خلالها تنفيذ عدد من الإكسسوارات، فيما شهدت مكتبة مطرطارس يوم ثقافي ترفيهي للأطفال، تضمن ورش حكي لعدد من قصص الأطفال مثل؛ حكايات الشاطر حسن، إلى جانب مسابقة ثقافية في المعلومات العامة أعدتها شيماء أشرف أخصائي النشاط.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، التي يتم تنفيذها ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بقرى ومراكز المحافظة.