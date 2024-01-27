غدا.. نتائج امتحانات النقل الإعدادي بمدارس الإسماعيلية

قال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أنه من المقرر الاعلان غدا الأحد عن نتائج امتحانات نصف العام الدارسي الاول ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الصفوف (الأول والثاني ) بالمرحله الإعدادية بجميع مدارس الادارات التعليميه على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

فيما تتواصل أعمال تصحيح الشهادة الاعدادية بالاسماعيليه بالكنترول المركزي لرصد درجات الطلاب والاعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري.

نتائج امتحانات النقل الإعدادي بمدارس الإسماعيلية :

وانهى طلاب الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الاول بمدارس الإسماعيلية الأربعاء الماضي..وتتزامن أعمال التصحيح مع اعمال الامتحانات بالادارات التعليمية .

وكانت نتائج سنوات النقل بالمرحلة الابتدائية تم الإعلان عنها الاسبوع الماضي داخل المدارس على مستوى المحافظة.