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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق المحلية

الأسمنت
الأسمنت

شهدت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المحلية وأرض المصنع، تباينًا، وسجل اليوم سعر أسمنت وادي النيل ليصل السعر نحو 1680 جنيها، وارتفع سعر الأسمنت الأبيض ليصل السعر إلى 3600 جنيه.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المحلية والمصنع، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات لقراءها ومتابعيها الكرام، وقت تحديد الأسعار التي تطرأ على ساحة مواد البناء وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار الأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق والمصنع 

الاسمنت

وسجل اليوم سعر الأسمنت وادي النيل ليصل السعر نحو 1680 جنيها.

بينما يسجل سعر أسمنت النصر اليوم سعر 1700 جنيه.

وسجل سعر أسمنت طرة وحلون اليوم سعر نحو 1710 جنيهات في الأسواق.

وارتفع سعر الأسمنت الأبيض ليصل السعر إلى 3600 جنيه.

ويسجل اليوم سعر أسمنت سوبر سيناء نحو 3450 جنيها.

 وسجل سعر أسمنت الواحة الأبيض نحو 3550 جنيها.

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