غادة عبدالرازق تنافس عارضات الأزياء باحترافية في أسبوع الموضة بباريس 2024

استطاعت النجمة غادة عبدالرازق تصدر الإعجاب والانتباه بإطلالاتها الساحرة النابعة من شخصيتها المتمرده المحبه لكل ما هو جديد ومختلف دون تردد أو قللق، وذلك خلال حضورها عرض أزياء مجموعة زهير مراد ضمن أسبوع الكوتور في باريس لموسم ربيع وصيف 2024 .

شموخ غادة عبدالرازق تضيف لإطلالتها في أسبوع الموضة بباريس

وتألقت غادة عبدالرازق بإطلالة ساحرة، عكست قوامها الممشوق ووزنها المثالي، حيث ارتدت جمبسوت لافت، طويل مجسم، بأكمام مزينة بالجوانتي، صمم من التل المطرز بالكامل بحبات الترتر بلون الجنزاري، الجمبسوت حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني زياد نكد، لتؤكد للجميع انها تملك قوام طويل رشيق كعارضات الأزياء، فيما انتعلت حذاء سندريلا الشهير لتبدو مثل أميرات ديزني.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة متناغمة مع إطلالتها، ووضعت مكياجًا صاخبًا مع الآي شادو الجنزاري فوق جفن عينيها مع الكحل والماسكرا السوداء لتبرز جمالهما ولون الكشمير في الشفاه.

غادة عبدالرازق

غادة عبد الرازق من مواليد 6 يوليو 1970 ، ممثلة مصرية.

حياتها

ولدت في كفر صقر في محافظة الشرقية في مصر، وهي الابنة الصغرى لوالدها محمد عبد الرازق الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، لذا فقد كانت الطفلة المدللة لديه وتأثرت كثيرًا بوفاته وهي في سن الثانية عشر من عمرها. لها أخ شقيق يكبرها بثمانية أعوام يدعى خليل وشقيقة تدعى يسرية.

بعد أن انفصل والديها عن بعضهما البعض وتزوج كلاهما، أصبح لديها أخت غير شقيقة من والدها إسمها إيمان، وأخت غير شقيقة أيضا من والدتها وإسمها سوزان.

النجمة غادة عبدالرازق

بعد وفاة والدها التي كانت الصدمة الأولى في حياتها، تولى شقيقها خليل مسؤولية رعايتها إلا أنه توفي بعد أربع سنوات من وفاة والدها في حادث سير في ألمانيا وكان في الخامس والعشرين من عمره وسببت وفاته صدمة أخرى في حياتها.

النجمة غادة عبدالرازق

تلقت غادة عبد الرازق تعليمها في مدارس القاهرة، والتحقت بكلية العلوم قسم الحاسب الآلي، وتخرجت منها وحصلت على البكالوريوس.

النجمة غادة عبدالرازق

بدأت حياتها الفنية من خلال الإعلانات التجارية، ثم ظهرت في عدد من الأفلام والمسلسلات بأدوار ثانية، شاركت في مسلسل عائلة الحاج متولي الذي كان الإنطلاقة الحقيقية لها كممثلة وتوالت مشاركاتها في أفلام ومسلسلات عديدة.

النجمة غادة عبدالرازق

شاركت في تقديم البرامج التلفزيونية مثل ريا وسكينة (2008) ، بمشاركة الفنانة هالة فاخر. و طبق النجوم (2004) بالإضافة إلى مشاركتها عضو لجنة تحكيم عام 2015 في برنامج المواهب التمثيلية عرب كاستنغ مع كارمن لبس قصي خولي وباسل خياط.

النجمة غادة عبدالرازق

كما شاركت أيضاً في عدد من المسرحيات وهي: (طرائيعو) مع محمد هنيدي، ومسرحية (حودة كرامة) مع أحمد آدم.

النجمة غادة عبدالرازق

حياتها الخاصة

تزوجت غادة عبد الرازق عدة مرات أولها من رجل الأعمال السعودي "عادل قزاز" وكانت تبلغ من العمر 17 عاما، أنجبت غادة من عادل ابنتها الوحيدة "روتانا"، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال من بور سعيد إلا أن هذا الزواج انتهى بسرعة بسبب فرق السن الكبير بينهما.

النجمة غادة عبدالرازق

كما تزوجت من "حلمي سرحان" ومن المنتج "وليد التابعي"، وفي عام 2012 تزوجت من محمد فودة والذي انفصلت عنه أيضا بعد زوج دام 8 أشهر دون أي أسباب شخصية.

النجمة غادة عبدالرازق

جوائز

جائزة التمثيل دور ثاني في المهرجان القومي المصري عن دورها في فيلم "عن العشق والهوى" مع منى زكي وأحمد السقا.