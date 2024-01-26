ورشة عمل للأطفال المترددين على معرض الكتاب لتمكين الفتيات دوي أمس

نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة أمس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ورشة عمل للأطفال المترددين على المعرض خاصة بأنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية.

تضمنت ورشة العمل العديد من الأنشطة الخاصة بالمبادرة كدوائر الحكي دوي والتي تناولت العديد من الموضوعات الهامة والقضايا الخاصة بالطفل.

يذكر ان المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 لعام 2024 والذي يقام هذا العام تحت شعار ( نصنع المعرفة .. نصون الكلمة)، خلال الفترة من (24يناير وحتى 6 فبراير)، ويدعوكم المجلس إلي المشاركة في كافة الأنشطة التي يتم تنفيذها بالجناح المخصص له A13 المتواجد بقاعة الطفل.