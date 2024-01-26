معرض الكتاب| أستاذ مصريات: دائمًا ما يقترن اسم مصر بكلمة الحضارة

استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولية للكتاب، اليوم الجمعة، ثاني أيام المعرض أمام الجمهور، ندوة بعنوان “مصر.. فجر الحضارة”، شارك فيها الدكتورة جيهان زكى، الرئيس السابق للأكاديمية المصرية للفنون بروما، وأستاذ علوم المصريات بالمركز القومي للبحوث العلمية بجامعة السوربون الفرنسية، والدكتور فايزة هيكل، أستاذ علوم المصريات وعميد الأثريين المصريين والرئيس الأسبق لجمعية الأثريين الدولية.

مصر وعلاقتها بمفهوم الحضارة

ومن ناحيتها قالت الدكتورة جيهان زكى، أستاذ علوم المصريات بالمركز بجامعة السوربون الفرنسية، إن اسم مصر يقترن دائمًا بكلمة الحضارة، فهي كائن معنوي يتنفس وكلمة تفسر بتجليات الإنسان، فهي منظومة قائمة على الإنسان منذ مولده، مرورًا بنشأته وتكوينه ثم تفاعله مع المجتمع، وأخيرًا ما يتركه للأجيال القادمة

وأضافت زكي، أن الحضارة لها ركيزتان أساسيتان وهما التاريخ والجغرافيا، لذا يجب على الإنسان إدراك ماضيه، وما يحيطه من ظواهر جغرافية من بلدان وبحار حتى يستطيع أن يبنى حضارته وأمجاده.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وافتتح أول أمس الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"،

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.

ومن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير ٢٠٢٤.