افتتاح مسجد الإسكندرية بتكلفة ٧ ملايين جنيه

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية مسجد (النور-أبو مسعود) بإدارة أوقاف العامرية ثان.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، افتتاح مسجد النور الجديد بقرية أبومسعود، التابعة لإدارة أوقاف العامريه ثان غربي المحافظة،

وتبلغ مساحة صحن المسجد ٤٣٠ متراً، فيما تبلغ المساحة الكلية للمسجد حوالي ٦٠٠متراً، بينما يسع المسجد لحوالي ٩٠٠ مصلٍ، وبلغت تكلفته قرابة 7 ملايين جنيه، وتولت وزارة الأوقاف عملية المتابعة والإشراف على أعمال البناء والتشطيب

وأشار إلى أنه بافتتاح المسجد، تصبح الحصيلة الإجمالية للمساجد التي جرى افتتاحها في عام 2023 وحتى الآن سواء بناء جديد أول مرة أول إحلال وتجديد وتوسعة إلى 36 مسجداً موزعة على الإدارات الفرعية بالاسكندرية، مشيرا إلى أنه يبلغ إجمالي عدد مساجد الإسكندرية اكثر من 6 آلاف مسجد و2600 زاوية موزعة على جميع الإدارات الفرعية

أشار إلى أنه بافتتاح مسجد الغد، تصبح الحصيلة الإجمالية للمساجد التي جرى افتتاحها في عام 2023 وحتى الآن سواء بناء جديد أول مرة أول إحلال وتجديد وتوسعة إلى 36 مسجداً موزعة على الإدارات الفرعية بالاسكندرية، مشيرا إلى أنه يبلغ إجمالي عدد مساجد الإسكندرية اكثر من 6 آلاف مسجد و2600 زاوية موزعة على جميع الإدارات الفرعية. صعيد اخر انطلقت قافلة دعوية من مسجد العتيق لأداء خطبة الجمعة بمساجد إدارة أوقاف برج العرب بحضور كل من:

وأكد الشيخ سلامة ان الدفاع عن الأوطان شرف لا يعدله شرف ومنزلة لا تدانيها منزلة فإن حبها دين والدفاع عنها شرف والموت في سبيل الحفاظ عليها شهادة ولا بد لكل واحد منا ان يقدم لوطنه ما يحقق تقدمه وازدهاره وناشد فضيلته جموع افرد شعبنا المبارك أن يغرسوا حب الأوطان في قلوب أبنائهم وان يأخذوا العظة والعبرة من الشعوب التي تحيط بهم والتي عبثت رياح الفتن ببلادهم فأفسدتها ودمرتها واختتم فضيلته حديثه سائلا المولى تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

