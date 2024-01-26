أسعار النفط تعاود الانخفاض وبرنت عند 82.12 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 26يناير 2024، لكنها تتجه لإغلاق الأسبوع على ارتفاع بفضل بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والصين وتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.39% إلى 82.12 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.5% إلى 76.95 دولار، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعًا بنسبة 4.5% في حين يتجه الخام القياسي الأمريكي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8% ويتجه الخامان للصعود للأسبوع الثاني على التوالي.

وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر من المتوقع إلى جانب بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط جنوب روسيا.

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بأكثر من المتوقع في الربع الرابع، كما أعلنت الصين خفضا كبيرا في متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بهدف تحفيز النمو.

ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعا بنسبة 4.5 بالمئة في حين يتجه الخام القياسي الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8 بالمئة. والخامان في طريقهما للصعود للأسبوع الثاني على التوالي وهي أيضا أكبر مكاسب أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر بعد بداية الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية في قطاع غزة.

وتراجعت الأسعار بعض الشيء، الجمعة، بفعل مؤشرات على أن تعطل إمدادات النفط في البحر الأحمر قد ينحسر مع ضغوط الصين على إيران للحد من الهجمات التي تشنها حركة الحوثي على السفن في المياه قبالة اليمن والتي بدأتها الجماعة ردا على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقالت مصادر إن مسؤولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في كبح هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وإلا فإن العلاقات التجارية مع بكين ستتعرض لأضرار.

وتحسن الطلب بعد أن أظهرت بيانات، الخميس، أن الاقتصاد الأميركي نما بأكثر من المتوقع في الربع الرابع.

كما أعلنت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم خفضا كبيرا في متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بهدف تحفيز النمو.

وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكبر من المتوقع ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.