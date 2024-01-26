إقبال ضخم على جناح هيئة الكتاب للاستفادة من التخفيضات "صور"

شهد جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا ضخما من جمهور المعرض في ثاني أيامه وفي الجمعة الأولى له، إذ تقدم الهيئة أسعارا مميزة وتخفيضات كبيرة على الكتب المتوفرة لديها.



وحرص الزوار على زيارة جناح هيئة الكتاب، وشراء ما يريدون من كتب وروايات، إذ يدخل الجمهور الجناح فارغي الأيدي ويخرجون محملين بالحقائب الممتلئة بالكتب.

معرض الكتاب

معرض الكتاب



وافتتح أول أمس الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".



وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.

ومن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير ٢٠٢٤.