مسيرة لشباب الشرقية بمدينة الزقازيق تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، مسيرة مشي جابت كورنيش الزقازيق من أمام ديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة الـ 25 من يناير.

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه تم تنفيذ المسيرة فى إطار تشجيع الممارسة الرياضية للجميع، وتوسيع قاعدة تلك الممارسة والذى ياتى فى إطار احتفال بالاعياد الوطنية والقومية بما يرسخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب والنشْ.

وقد انطلقت المسيرة من أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق، بحضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد لمحافظ الشرقية، وصولا للنصب التذكاري للجندي المجهول، بطول الكورنيش، وسط تواجد أمني مكثف، وسيارات إسعاف، وتعالت الأغاني الوطنية، ورفع الشباب والأطفال المشاركين بالمسيرة المقدر عددهم 500 مشارك؛ الأعلام واللافتات الوطنية.