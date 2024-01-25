خبير مناخي: اختلال القطب الشمالي سيتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق

قال الدكتور عادل بن يوسف، خبير بالتغيرات المناخية، إن اختلال القطب الشمالي سيتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق، موضحا أن ظاهرة تقلب الخريطة الحرارية تنتج عن عوامل متعددة منها الطبيعية منها التغيرات في النظام الشمسي وانبعاثات البراكين وتغيرات مدار الأرض.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

أضاف خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه وكذلك الأنشطة الإنسانية وخاصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، "التغيرات ستكون في نسق تصاعدي وهذا ما نشهده اليوم، وليس ما يحدث تغيرات بل هو اختلال لأننا نتجاوز المستويات القصوى".

النظام الشمسي

تابع أن النظام الشمسي تغير وله تأثيرات وليس الإنسان فقط، وهو ما يؤثر على القارات المختلفة والقطبين.