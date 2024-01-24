Mac يبلغ 40 عامًا.. كيف عالجت آبل أزمة منتصف العمر

يبلغ عمر جهاز Mac، الذي كان سابقًا جهاز Macintosh الأكثر تقشفًا، 40 عامًا اليوم، مما يضع المنتج الأطول عمرًا لشركة Apple في منتصف العمر. ولكن مثل أي شخص يرى أن النصف الخلفي من حياته يقترب ويصبح في حالة عداء ماراثون، فإن جهاز Mac في أقوى مكان كان عليه منذ عقود. من منظور الإيرادات، انخفضت مبيعات أجهزة Mac بشكل حاد في عام 2023، ولكن ذلك جاء في أعقاب أربع سنوات من النمو الذي كان على الأرجح نتاج الطلب المكبوت على تشكيلة Mac محسنة.



في عام 2020، بدأت Apple أخيرًا في تحقيق ذلك، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى وصول Apple Silicon إلى أجهزة Mac، إيذانا ببدء العصر الذي نعيشه الآن. بينما كان جهاز Mac على أرض مهزوزة قبل Apple Silicon، سيكون من السخافة الآن الإشارة إلى أن جهاز Mac لن يصل إلى عيد ميلاده الخمسين. ومع ذلك، لم يكن ذلك أمرًا مسلمًا به دائمًا. على الرغم من أن جهاز Mac هو أقدم منتج لشركة Apple، فقد مر أيضًا بلحظات عديدة حيث بدا وكأنه على وشك أن يصبح غير ذي صلة أو كارثة كاملة. خلال معظم فترة التسعينيات، قبل أن يعود الرئيس التنفيذي ستيف جوبز لقيادة الشركة التي أسسها، كان جهاز ماكنتوش في حالة من الفوضى.

لقد كانت باهظة الثمن مقارنة بالقوة التي قدمتها، وكانت مجموعة منتجات Apple مربكة ومزدحمة، وأصبحت أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows تتمتع الآن بواجهة المستخدم الرسومية والأداء مما يجعل جهاز Mac خيارًا سيئًا لمعظم الناس. وحتى بعد عودة جوبز وتقديم iMac وiBook مع تنشيط خطوط Power Mac وPowerbook، لا يزال G3 وG4 متخلفين عن أجهزة الكمبيوتر في معظم المهام. ومن عجيب المفارقات أن الانتقال إلى شركة Intel في عام 2006 ساعد في جعل جهاز Mac أكثر أهمية، على الرغم من أنه أعاق شركة Apple بعد عقد من الزمان، حيث كانت الشركة تلاحق تصميمات أجهزة الكمبيوتر المحمول الرفيعة والخفيفة مع "ابتكارات" مثل Touch Bar ولوحة المفاتيح الفراشة التي أعاقتها بينما كانت وترك قوتها تضعف.



ولكن في عام 2014، عندما بلغ جهاز Mac عامه الثلاثين، كان في وضع جيد جدًا. أمضت شركة أبل السنوات الأخيرة في التركيز على iPhone ثم iPad، حيث قام الرئيس التنفيذي السابق ستيف جوبز بمقارنة أجهزة الكمبيوتر الشخصية بالشاحنات - وهو ما يعني ضمناً أن iPad سيكون السيارة الأكثر انتشارًا بالنسبة لمعظم الناس. ولكن على الأقل فيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر المحمولة، كان جهاز Mac مقنعًا إلى حد ما. أصبح جهاز MacBook Air أخيرًا هو ما أراده جوبز عندما أخرجه من ظرف على المسرح في عام 2008. لقد كان جهاز كمبيوتر محمولًا رفيعًا وخفيف الوزن وقويًا إلى حد معقول وبسعر معقول، والتأثير الممتد من الأشخاص الذين يشترون أجهزة iPod ثم بعد ذلك. ساعدت أجهزة iPhone جهاز MacBook Air في الانتشار في كل مكان في المقاهي والحرم الجامعي. وفي الوقت نفسه، كان جهاز MacBook Pro مناسبًا تمامًا للمحترفين المبدعين الذين تم تسويق Apple لهم، مع شاشة رائعة والعديد من المنافذ والطاقة الكافية ليكون استوديوًا متنقلًا مقنعًا.

ومع ذلك، كان هناك الكثير من نقاط الضعف في التشكيلة إذا نظرت عن كثب. ربما كان الأمر الأكثر وضوحًا هو الملحمة الغريبة لجهاز Mac Pro. لسنوات عديدة، أصبحت أجهزة الكمبيوتر ذات التصميم البرجي من شركة Apple أكثر تكلفة، ومن الواضح أن سعرها أصبح خارج نطاق معظم المستهلكين. لم يكن هذا أمرًا سيئًا في حد ذاته، لكن شركة Apple فشلت في التعرف على ما كان يبحث عنه سوقها المستهدف عندما أصدرت إعادة تصميم جهاز Mac Pro الأسطواني في عام 2013 - ثم فشلت في ترقيته بشكل مفيد لسنوات. بين الافتقار إلى التحديثات والتصميم الذي يحد من قابلية التوسعة، كان جهاز Mac Pro بمثابة مزحة في تشكيلة Apple طوال الجزء الأكبر من العقد.

ثم قامت شركة Apple بإجراء تغيير كارثي مماثل على جهاز MacBook Pro في عام 2016. دعونا نحصي الطرق التي أسقطت بها شركة Apple الكرة مع هذا الجيل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة. أولاً، لوحة المفاتيح الفراشة غير الموثوقة، والتي كانت موجودة على ما يبدو حتى تتمكن شركة Apple من جعل أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه رفيعة وخفيفة قدر الإمكان. ثم تمت إزالة المنافذ المفيدة مثل HDMI وUSB-A وفتحة بطاقة SD لصالح أربعة منافذ USB-C / Thunderbolt فقط، وكان أحدها ضروريًا للشحن. يوجد أيضًا Touch Bar، وهو شريط OLED رفيع على لوحة المفاتيح يتغير ديناميكيًا اعتمادًا على التطبيق الذي تستخدمه. إنها فكرة رائعة، على الرغم من أنها فشلت في جذب الكثير من الاهتمام لدى المطورين أو المستخدمين النهائيين، كما أن عدم وجود مفتاح هروب فعلي قد حير المستخدمين لسنوات قادمة.

أخيرًا، بينما تمكنت شركة Apple من جعل طرازات MacBook Pro مقاس 13 و15 بوصة أنحف بكثير وأخف وزنًا من سابقاتها، إلا أن ذلك جاء على حساب الأداء. لقد عانى الكثير من المستخدمين من ارتفاع درجة الحرارة واختناق وحدة المعالجة المركزية، كما لو أن الهيكل الرفيع للغاية مع الرقائق القوية كان مزيجًا سيئًا.

وفي الوقت نفسه، تُرك جهاز MacBook Air الموقر ليعاني لسنوات مع تحديثات طفيفة وتصميم وشاشة منخفضة الدقة والتي سرعان ما أصبحت غير قادرة على المنافسة. التم تقديم iMac وMac mini كخيارات قوية للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز سطح مكتب، ولكن اختيار جهاز كمبيوتر محمول يعمل بنظام Mac في ذلك الوقت كان بمثابة تمرين على التسوية والدفع مقابل شيء ربما لم يحقق جميع المتطلبات.

أظهرت الأمور علامات على التحول في عام 2019، عندما قدمت شركة Apple جهاز Mac Pro جديدًا على طراز البرج مع خيارات توسعة متزايدة. ولكن الأهم من ذلك هو أن شركة Apple عكست مسارها بشأن لوحة المفاتيح الفراشة الرهيبة وأعادت المفاتيح على شكل مقص إلى جهاز MacBook Pro، وبعد بضعة أشهر، جهاز MacBook Air (الذي تم تحديثه منذ ذلك الحين بشاشة Retina والمزيد من معالجات Intel الحالية). ومن المثير للدهشة أن شركة Apple جعلت جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة المُعاد تصميمه أكثر سمكًا وأثقل من الجهاز الذي استبدلته، وهو الأمر الذي أظهر أن الشركة كانت تبتعد عن أنحف وأخف وزنًا بأي ثمن، خاصة في منتجات مثل هذه حيث لم يكن الأمر منطقيًا. لمطاردة عامل شكل أصغر على حساب الأداء.

ومع ذلك، انتعشت أجهزة Mac بالفعل في أواخر عام 2020، عندما أصدرت شركة Apple أول أجهزة Mac تعمل بالسيليكون المخصص للشركة. كانت شركة Apple تصمم الرقائق لسنوات، منذ وصول A4 لأول مرة إلى iPhone 4 وiPad الأصلي في عام 2010، وقد أثبت الجمع بين الكفاءة والقوة الذي حققته الشركة أنه ميزة كبيرة للشركة. وتضمنت الجولة الأولى من أجهزة Mac التي تعمل بنظام Apple Silicon بعضًا من أشهر موديلات Apple، مثل MacBook Air وMacBook Pro مقاس 13 بوصة.

كانت التحسينات واضحة على الفور - عندما قمنا بمراجعتها، قلنا أن جهاز MacBook Air الذي يعمل بنظام M1 "يعيد تعريف ما يمكن أن يكون عليه جهاز محمول صغير الحجم." إن الجمع بين مكاسب الأداء الهائلة إلى جانب عمر البطارية المثير للإعجاب جعل جهاز MacBook Air أمرًا لا يحتاج إلى تفكير. وفي الوقت نفسه، قدم جهاز Mac mini الكثير من المال إذا كنت تبحث عن جهاز كمبيوتر مكتبي غير مكلف.

جاءت الخطوة الكبيرة التالية لجهاز Mac في أواخر عام 2021، عندما أصلحت Apple مشكلات MacBook Pro بالكامل التي قدمتها مع طراز 2016. أعادت طرازات MacBook Pro مقاس 14 و16 بوصة المعاد تصميمها بالكامل الكثير من المنافذ التي أزالتها شركة Apple في البداية، وألغت Touch Bar واستخدمت شرائح M1 Pro وM1 Max الجديدة التي عززت الأداء متعدد النواة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه بما يتجاوز بكثير معالجات Intel- أسلافه على أساس.

ظهرت القطعة الرئيسية الأخيرة من اللغز في مارس 2022، عندما قدمت شركة Apple جهاز Mac Studio. بينما ظل جهاز Mac Pro مزودًا بشرائح Intel، كان Mac Studio الجديد يمثل حلاً وسطًا بين Pro وmini. يتضمن الطراز الذي يبلغ سعره 2000 دولار شريحة M1 Max، والتي يمكنك أيضًا الحصول عليها في جهاز MacBook Pro إذا كنت على استعداد لدفع النقود، ولكن الطراز الذي يبلغ سعره 4000 دولار قام بشكل أساسي بربط اثنتين من هذه الرقائق معًا لصنع M1 Ultra. يحتوي هذا المعالج الوحشي على ما يصل إلى 64 نواة GPU، بينما يتيح لك M2 Ultra الذي حل محله الحصول على ما يصل إلى 76 نواة من وحدة معالجة الرسومات لتتوافق مع وحدة المعالجة المركزية ذات 24 نواة والمحرك العصبي Neural Engine ذو 32 نواة لمهام التعلم الآلي. بكل وضوح وبساطة، إنه نوع القوة التي لم توفرها شركة Apple في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها لفترة طويلة.



منذ عام 2022، كانت شركة Apple في الغالب في وضع التحسين والترقية والتكرار، مع انتقال العديد من أجهزة Mac إلى بنية M3. ولكن هناك عدد قليل من الأماكن التي لا يزال بإمكانها استخدام الإصلاح الشامل - انتقل جهاز Mac Pro إلى Apple Silicon في وقت متأخر من الانتقال إلى هذه الرقائق الجديدة، ولم يصل إلا في يونيو الماضي. وعلى الرغم من أنه يحتوي على هيكل برجي قابل للتوسيع، فإنه يعمل بنفس M2 Ultra الذي يمكنك الحصول عليه في Mac Studio ولكنه يكلف مبلغًا إضافيًا يصل إلى 3000 دولار. هناك فرصة كبيرة جدًا لشركة Apple لوضع فئة أعلى من محطات العمل - ربما يمكنها فقط ربط اثنتين من M3 Ultras اللتين تجتمعان معًا بالتأكيد لفصل جهاز Mac Pro عن الاستوديو.

على مستوى أكثر تركيزًا على المستهلك، قامت شركة Apple مؤخرًا بمحاولة أخرى لجعل ألعاب Mac أمرًا واقعًا، حيث جلبت الشركة عناوين شعبية وشائعة مثل Death Stranding وResident Evil 4 إلى النظام الأساسي. لكن الشركة لا تزال ليست في نفس مجال الألعاب على Windows، على الرغم من القوة الهائلة التي توفرها Apple Silicon. إذا تمكنت الشركة من اكتشاف طريقة لتسهيل نقل الألعاب، فقد يكون لدى المطورين سوقًا جديدًا بالكامل للبيع - وسيكون لدى Apple ريشة أخرى في قبعتها. إذا كانت الشركة لديها أي طموحات للدفع بأجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى ما هو أبعد من الطريقة التي سيطر بها جهاز iPad على سوق الأجهزة اللوحية، فسوف تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للحصول على ألعاب كبيرة على جهاز Mac.

وبالطبع، نحن على بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق Apple لأول منصة جديدة لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وهي Vision Pro. على الرغم من أنه تم إطلاقه كجهاز مستقل ومكلف للغاية، فليس من الصعب تخيل توسع السوق إذا نجح عامل الشكل في الانتشار. إذا حدث ذلك، فقد نرى جهاز Vision يقوم بتشغيل تطبيقات Mac محليًا، بدلاً من مجرد عرضها. لطالما اعتقدت شركة Apple أن منصاتها يجب أن تقف بمفردها، على الرغم من الدعوات غير المجدية لجهاز Mac بشاشة تعمل باللمس أو إصدار MacOS لجهاز iPad Pro. لكن في هذه الحالة، ربما سنتحدث بعد 10 سنوات عن كيف كانت الحوسبة المكانية هي الشيء التالي الذي دفع جهاز Mac إلى الأمام.